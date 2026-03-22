Враг массированно атаковал Одесскую область дронами: повреждены ферма и зерновые ангары. Фото

В воскресенье, 22 марта, российские войска осуществили массированную атаку ударными беспилотниками по югу Одесской области. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, в частности фермерское хозяйство и зерновые склады.

Несмотря на значительные разрушения, обошлось без пострадавших. Об этом сообщает председатель Одесской ОГА Олег Кипер.

В результате атаки получили повреждения здания фермерского хозяйства, а также зерновые ангары, которые используются для хранения агропродукции.

Удар вызвал существенные разрушения конструкций, однако спасателям удалось предотвратить возникновение пожара. Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Напоминаем, что сегодня российские войска также атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. В городе в результате вражеской атаки поврежден промышленный объект.

