Войска РФ атаковали Кривой Рог: поврежден промышленный объект

Днем в воскресенье, 22 марта, российские войска атаковали Кривой Рог на Днепропетровщине. В городе в результате вражеской атаки поврежден промышленный объект.

На месте работают все экстренные службы. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

Что известно

О том, что под вражеским ударом оказался Кривой Рог, Ганжа сообщил в 12:05.

"Враг атаковал Кривой Рог. Поврежден объект промышленной инфраструктуры. Предварительно, обошлось без пострадавших. На месте работают все экстренные службы. Последствия устанавливаются", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ в 11:20 жителей Кривого Рога предупреждали о движении группы ударных дронов врага в направлении города.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне, 21 марта, оккупанты обстреляли село в Донецкой области: погибла женщина, среди раненых – подросток.

Также враг коварно ударил по детсаду в Сумской области и ударил по критической инфраструктуре Запорожья.

А в ночь на 22 марта россияне атаковали Киевскую область, повредив три предприятия в Броварах, и прицельно ударили по спасателям в Сумах.

