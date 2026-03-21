Оккупанты обстреляли село в Донецкой области: погибла женщина, среди раненых - подросток. Фото

Российская армия 21 марта 2026 года атаковала село Майдан в Краматорском районе Донецкой области. В результате удара погибла 63-летняя женщина, еще четверо гражданских, среди которых подросток, получили ранения.

Информацию обнародовала Донецкая областная прокуратура на своей странице в Facebook. В ведомстве уточнили, что обстрел осуществили с помощью беспилотника типа "Ланцет", который попал в жилую застройку.

"Один гражданский убит, еще четверо ранены, в том числе ребенок", – говорится в сообщении.

Удар по селу

Атака пришлась на обычный жилой сектор. Под огнем оказались дома мирных жителей, где люди находились в своих домах. Такие удары, как говорят в прокуратуре, имеют признаки военного преступления, ведь целью стали не военные объекты.

Среди раненых – 30-летний мужчина, женщины в возрасте 52 и 65 лет, а также 15-летний парень. Их доставили в больницу. Врачи оказывают помощь, состояние пострадавших уточняется. Все они получили различные травмы – от осколочных ранений до контузий и переломов.

Самое важное – есть погибшие и раненые. Но и разрушения значительные. В районе попадания повреждены 35 частных домовладений, а также автомобили. В некоторых домах выбиты окна, разрушены крыши, посечены фасады.

Под процессуальным руководством Краматорской окружной прокуратуры уже начато досудебное расследование. Дело открыли по статье о военном преступлении – часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

