Оккупанты ударили по Запорожью: пострадали семь человек. Фото и видео

Утром 17 марта российская террористическая армия нанесла удары по Запорожью. Вследствие обстрела областного центра среди мирных жителей есть пострадавшие.

По предварительным данным, враг атаковал город ракетами. О последствиях обстрела в Telegram написал начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Последствия атаки

В областной администрации предупредили об угрозы ракетного удара по Запорожской области в 6:10 утра. Спустя некоторое время после этого в городе прогремели взрывы.

Вследствие обстрела ранения получили семь мирных жителей. Медики оказывают всю необходимую помощь.

Также в ОВА уточнили, что вражеский удар пришелся у одного из терминалов логистического оператора. В ходе атаки на работе находились 7 работников, четверо получили контузии, еще трое – порезы головы и тела.

В командовании Воздушных сил ВСУ предупредили, что кроме ракетного обстрела для Запорожья существует угроза атаки беспилотниками.

Мониторинговые каналы писали, что российская армия могла применить реактивные системы залпового огня для утреннего обстрела Запорожья.

Очевидцы сообщили, что после оглашения воздушной тревоги в Запорожье прогремели как минимум три взрыва. Также местные жители пишут, что в одном из районов города поднимается столб дыма.

Напомним, 16 марта российские войска атаковали частный сектор в одном из районов Запорожья. В результате вражеского удара погибла женщина.

Также OBOZ.UA сообщал, ночью и утром 16 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг при менил 211 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 194 цели.

