Из-под завалов спасли женщину и 15-летнюю девушку: в Запорожье в результате атаки РФ пострадали три человека, есть жертва. Фото и видео

16 марта российские войска атаковали частный сектор в одном из районов Запорожья. В результате вражеского удара погибла женщина.

Из-под завалов чрезвычайники спасли 15-летнюю девушку и ее мать, имеющую инвалидность. Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Иван Федоров.

"По уточненной информации, под завалами находились 15-летняя девушка и женщина, которая имеет инвалидность. сейчас все травмированные находятся под наблюдением врачей. К сожалению, одна женщина погибла", – сообщил чиновник.

По информации Федорова, по состоянию на 11:22, известно о по меньшей мере трех пострадавших. Раненые находятся под наблюдением врачей и получают необходимую помощь.

Обстрел изуродовал кровли и фасады частных домов. В домах выбило окна. По состоянию на момент публикации, продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, вечером 15 марта в Запорожье прогремела серия взрывов. Есть разрушения, в частном секторе возник серьезный пожар.

Также OBOZ.UA сообщал, ночью и утром 16 марта Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг при менил 211 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 194 цели.

