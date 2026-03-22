Был осознанный удар: враг атаковал спасателей в Сумах. Фото

В ночь на 22 марта российские войска атаковали город Сумы. Когда на место попадания прибыли специалисты ГСЧС для проведения обследования – враг ударил во второй раз.

К счастью, люди остались невредимыми, повреждена только техника. Об очередном акте вражеского террора, направленного на спасателей, рассказали в ГССНС.

Россияне снова умышленно атаковали спасателей

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям рассказали о новом умышленном ударе войск РФ по украинским спасателям – на этот раз в Сумах.

Произошла атака ночью 22 марта, когда специалисты ГСЧС прибыли на место вражеского попадания в облцентре для обследования территории.

"В момент, когда спасатели уже были готовы возвращаться в подразделение, враг нанес повторный удар рядом с пожарной цистерной. К счастью, личный состав успел вовремя среагировать и отойти в безопасное место. Это очередной сознательный удар, по тем, кто спасает и помогает. Это очередное преступление врага еще раз показывает — они воюют с теми, кто спасает людей", – отметили в ГСЧС.

Пожарный автомобиль, у которого ударил враг, был поврежден.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в этом месяце армия РФ прицельно ударила по спасателям, которые работали на местах прилетов на Харьковщине и Днепропетровщине. В обоих случаях спасатели уцелели, однако врагу удалось уничтожить технику.

