Армия РФ прицельно ударила по спасателям, которые работали на местах прилетов, на Харьковщине и Днепропетровщине. Фото

Российские захватчики все чаще прибегают к террористической тактике – повторных ударов по спасателям, прибывающим на места прилетов для ликвидации последствий атак РФ. За последние сутки зафиксировано по меньшей мере два таких случая, на Харьковщине и на Днепропетровщине.

Видео дня

В обоих случаях спасатели уцелели, однако врагу удалось уничтожить технику. Об этом сообщили в ГСЧС.

Россия бьет по украинским спасателям

Один из упомянутых случаев произошел в ночь на 8 марта на Харьковщине. В селе Великая Бабка Чугуевского района россияне атаковали БпЛА жилой сектор. В результате прилета вспыхнул пожар в частном доме, трое местных жителей получили ранения.

"Когда спасатели прибыли помочь людям и потушить огонь, враг целенаправленно атаковал дроном пожарный автомобиль. К счастью, чрезвычайники не пострадали — они находились в укрытии. Однако пожарная машина уничтожена полностью", – рассказали в ГСЧС.

Об аналогичном случае в ГСЧС сообщали вечером 7 марта: тогда оккупанты ударили по спасателям, которые ликвидировали последствия российской атаки в Самаровском районе Днепропетровской области.

"Уничтожен один пожарный автомобиль, еще два — существенно повреждены. К счастью, пожарные не пострадали. Они находились в безопасном месте во время атаки", – отметили в Госслужбе.

Как сообщал OBOZ.UA, минувшей ночью Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 117 дронами. Силы ПВО обезвредили 98 целей, обе ракеты и 19 ударных БпЛА попали на 11 локациях.

