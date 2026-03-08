Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами и 117 дронами: силы ПВО обезвредили 98 целей

В ночь на 8 марта Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 119 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 98 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно об атаке войск РФ

В ночь на 08 марта российские войска атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" (их запустили из Ростовской и Воронежской областей РФ), а также 117 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российских Брянска, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска, Миллерово, а также из Гвардейского во временно оккупированном Крыму.

В частности, враг использовал около 70 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 98 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание двух баллистических ракет и 19 ударных БпЛА на 11 локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной комбинированной атаки в ночь на 7 марта Россия ударила по железной дороге и энергетике в Винницкой области, зафиксированы разрушения.

Также в Харькове российская ракета попала в многоэтажку и убила 11 человек. Среди погибших есть дети.

В тот же день войска РФ сбросили авиабомбу на Краматорск. Были ранены две женщины в возрасте 21 и 75 лет, мужчина и его 11-летний сын. Также ранения получили годовалый ребенок и 16-летняя девушка.

Кроме того оккупанты попали по машинам и домам на Сумщине. Есть погибший и пострадавшие, среди них – правоохранители.

