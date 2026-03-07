Россия ударила по железной дороге и энергетике в Винницкой области, есть разрушения

В ночь на 7 марта российские войска осуществили массированную комбинированную атаку по территории Винницкой области. Вражеские цели поразили объекты энергетической и железнодорожной инфраструктуры, а также жилые дома.

Несмотря на значительные разрушения, обошлось без пострадавших. Об этом сообщила начальница Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная.

По ее словам, во время ночной атаки в воздушном пространстве области было зафиксировано 27 беспилотных летательных аппаратов и 5 крылатых ракет.

В результате вражеского удара повреждены объекты энергетической инфраструктуры и железной дороги. Также подверглись разрушениям гражданские жилые дома.

Во многих домах повреждены крыши, выбиты окна и двери, частично сдвинуты стены. В то же время, по предварительной информации, люди не пострадали.

На местах работали комиссии общин, которые фиксируют все повреждения. Это необходимо для подачи заявлений на компенсацию в рамках государственной программы "еВідновлення".

К помощи пострадавшим также привлечены гуманитарные организации. Представители Общества Красного Креста Украины доставили строительные материалы, чтобы оперативно закрыть поврежденные окна и крыши.

Кроме того, благотворительная организация "Право на защиту" помогает жителям оформить дополнительную денежную помощь от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Размер выплаты составляет 10 800 гривен на каждого человека, проживающего в поврежденном домовладении.

Отдельно отмечается, что из-за разрушений в области возникли перебои с электроснабжением, однако энергетикам уже удалось восстановить подачу электроэнергии. По состоянию на сейчас все населенные пункты Винницкой области запитаны.

Напомним, в ночь на субботу, 7 марта, российские войска устроили комбинированную атаку на Харьков. Враг ударил по городу баллистикой и направил на него БпЛА. Одна из ракет попала по многоэтажке в Киевском районе. 11 человек погибли, среди них – двое детей, ранены 15 человек, за жизнь одного из пострадавших мальчиков борются врачи.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера пятницы, 6 марта, страна-агрессор Россия начала очередную атаку на Украину, запустив дроны-камикадзе с разных направлений. Под ударом баллистики также оказался Киев, там прогремела серия взрывов.

