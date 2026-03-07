Войска РФ сбросили авиабомбу на Краматорск: среди раненых трое детей

В субботу, 7 марта 2026 года в 03:40 тактическая авиация Воздушно-космических сил России сбросила управляемую авиабомбу ФАБ-500 на Краматорск Донецкой области. Попадание произошло в плотной жилой застройке прифронтового города.

Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облпрокуратуры. В результате атаки пострадали трое детей.

Как сообщается, в результате атаки врага были ранены две женщины в возрасте 21 и 75 лет, мужчина и его 11-летний сын. Также ранения получили годовалый ребенок и 16-летняя девушка.

Пострадавшие получили минно-взрывные травмы, резаные и убойные раны, контузии, переломы, черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и острую реакцию на стресс. Им оказана нужная и необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате удара по населенному пункту повреждены 14 многоквартирных домов и автомобили.

Напомним, тактическая авиация России атаковала Константиновку фософорными боеприпасами. Под ударом оккупантов оказалсяжилой квартал города, где до сих пор остались мирные жители, а после использования фосфорных боеприпасов, оккупанты направили на город авиабомбу ФАБ-1500.

В то же время также российские войска устроили комбинированную атаку на Харьков. Враг ударил по городу баллистикой и направил на него БПЛА. Одна из ракет попала по многоэтажке в Киевском районе. Семь человек погибли, среди них – двое детей, ранены 15 человек, за жизнь одного из пострадавших мальчиков борются врачи.

Как сообщал OBOZ.UA, с вечера пятницы, 6 марта, Россия начала очередную атаку на Украину, запустив дроны-камикадзе с разных направлений. Под ударом баллистики также оказался Киев, там прогремела серия взрывов.

