Настоящий ад в Константиновке: враг сбросил фосфорные авиабомбы на гражданских. Видео

Российские оккупанты атаковали Константиновку, что в Донецкой области, фософорными боеприпасами. Под ударом оккупантов оказался жилой квартал города, где до сих пор остались мирные жители.

Очередное российское преступление удалось заснять пилотам пограничного подразделения "Феникс". По данным военных, после использования фосфорных боеприпасов оккупанты направили на город авиабомбу ФАБ-1500.

"Здесь до сих пор находятся мирные жители города. Несмотря на это, враг безжалостно нанес по гражданским удар фосфором – запрещенным веществом, которое вызывает тяжелые последствия для здоровья", – говорится в сообщении защитников.

Что такое фосфорные боеприпасы?

Фосфорные боеприпасы снаряжаются белым фосфором, который воспламеняется при контакте с воздухом. Дополнительные протоколы 1977 года к Женевской конвенции запрещают использование таких боеприпасов. Во время горения вещество достигает температуры примерно 800 градусов. После взрыва зажигательное вещество способно распространяться на несколько сотен метров.

Высокая температура горения делает такие заряды особенно опасными, поскольку они способны охватывать большие площади и наносить значительные потери живой силе и технике.

Из-за интенсивного горения фосфор вызывает тяжелые и болезненные поражения. Пары этого вещества могут повреждать легкие, а частицы, попадающие на кожу, способны продолжать гореть даже после взрыва.

Ситуация в Константиновке

По информации американских OSINT-аналитиков, подразделения ВСУ продвинулись на северо-востоке Константиновки. В Институте изучения войны (ISW) считают, что это позволило перекрыть участок, который российские силы использовали для инфильтрации.

В то же время геолокационные материалы, обнародованные 20 февраля, свидетельствуют об атаках российских войск на украинские позиции в Веролюбовке, к северу от города. Также известно об атаках на юго-востоке, юге и юго-западе от Константиновки.

Несмотря на вражеские атаки, город находится под контролем украинских военных. Ранее российские пропагандисты распространяли информацию о якобы захвате железнодорожного вокзала в Константиновке. Однако, как сообщила офицер отдела коммуникаций 19-го армейского корпуса Анна, несмотря на масштабные разрушения населенного пункта, украинские подразделения остаются в уничтоженной Константиновке.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский фотограф Константин Либеров обнародовал фотографии разрушенного оккупантами города. Кадры, снятые с беспилотника, навевают грусть. Сотни многоэтажных и частных домов разрушены, улицы, по которым когда-то ездили машины и шли люди, – пустые. Кое-где после прилетов над зданиями поднимается дым.

