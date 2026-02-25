Украинские войска продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка: в ISW оценили ситуацию на фронте. Карта

Вооруженные силы Украины продвинулись в тактическом районе Константиновка-Дружковка в Донецкой области. В то же время российская армия недавно продолжает попытки прорыва с применением танков и дронов.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW). Видеозаписи, опубликованные 21 февраля, свидетельствуют о том, что украинские войска продвинулись на северо-восток от Иванополья, на юго-восток от Константиновки.

Ситуация в Донецкой области

По данным материалов американских OSINTеров, украинская армия продвинулась на северо-востоке Константиновки, что, по оценкам ISW, закрыло место инфильтрационных проникновений российских войск. Отмечается, что это не изменило контроль над местностью или передним краем зоны боевых действий в настоящее время.

Кроме того, геолокационные видеозаписи, опубликованные 20 февраля, показывают, что российские войска нанесли удар по украинским позициям в Веролюбовке к северу от Константиновки. Также и вблизи самой Константиновки, на юго-восток, юг и на юго-запад. Попытка неудачного вражеского штурма состоялась и возле Дружковки.

Геолокационные видеозаписи, опубликованные 24 февраля, показывают, как такитическая авиация ВКС РФ наносила авиаудары по украинским позициям вдоль автомагистрали H-20 в западной Константиновке и по мосту в Константиновке. В ISW оценивают, что эти удары являются частью ударов по логистике ВСУ.

Представитель украинской бригады, действующей в направлении северо-востока от Константиновки, сообщил, что российские войска в течение последней недели (примерно между 16 и 21 февраля) атаковали танками, МТЛБ и пехотой. По его словам, россияне используют танки как мобильные огневые точки для прикрытия российской пехоты и для ударов по украинским силам.

В то же время по данным ISW, российские дроноводы используют под Константиновкой оптоволоконные FPV-дроны, но даже их использование не позволяет ВС РФ активно продвигаться.

Напомним, в пресс-службе 19 армейского корпуса сообщили, что украинская армия до сих пор продолжает удерживать Константиновку. Военные опровергли заявления роспропаганды о присутствии в городе российских сил.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинский фотограф Константин Либеров обнародовал подборку фотографий, которые показывают текущий вид истерзанной врагом Константиновки. Некогда многолюдный населенный пункт российская армия превратила в пустыню.

