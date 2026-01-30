Разрушенные дома и пустые улицы: в сети показали, как выглядит изуродованная врагом Константиновка. Видео

Сейчас Константиновка в Донецкой области находится под контролем украинских военных. Однако из-за наступления оккупантов город претерпел значительные разрушения, ведь обстрелы здесь почти не прекращаются.

Когда-то многолюдный населенный пункт превратился в пустыню. Видео прифронтовой Константиновки поделился украинский фотограф Константин Либеров на своей странице в Facebook.

Константиновка – город призрак

Кадры, снятые с беспилотника, навевают грусть. Сотни многоэтажных и частных домов разрушены, улицы, по которым когда-то ездили машины и шли люди, – пустые. Кое-где после прилетов над зданиями поднимается дым.

"Спасибо за доверие и поддержку воинам из 93 бригады, титаническими усилиями которых удерживается город", – говорится в сообщении Либерова.

По состоянию на начало 2022 года, численность населения города составляла более 78 тыс. человек. Сейчас же здесь осталось совсем мало людей, которые в тяжелых условиях вынуждены выживать, несмотря на ежедневные обстрелы, разрушение инфраструктуры, отсутствие газа, воды и света.

