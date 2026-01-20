'Прошу хлеба': в Константиновке украинский пилот дрона помог пожилой женщине, которая оставила 'послание' на снегу. Видео

Во время аэроразведки над Константиновкой (Донецкая область) украинский оператор БПЛА заметил надпись на снегу. Ее оставила пожилая женщина, которая просила у защитников помощи.

Гражданской помог пилот пограничного подразделения Феникс Максим, позывной "Малыш". Он рассказал, что собственными глазами видел, как она выводила на снегу надпись "Прошу хлеба".

"Кацапов ищем, разглядываем все уголки. Вот так я и увидел эту надпись. И увидел, что это писала бабушка на снегу. Во-первых. И во-вторых, писала не в сторону РФ, а в нашу сторону, именно у нас просила", – отметил военный.

Зафиксировав надпись, Максим обратился к руководству за разрешением помочь гражданской. От командования оператор получил нужные материалы для сброса. После этого, с помощью дрона, женщине доставили хлеб и печенье.

"Всегда, когда буду видеть такие послания, я буду на них откликаться. Ведь это наши люди, мы обязаны им помочь. Ради них мы здесь", – объяснил свой поступок пилот.

Ранее OBOZ.UA сообщал, в Покровске (Донецкая область) и вблизи него продолжаются активные боевые действия. Недавно украинские защитники уничтожили оккупантов непосредственно в городе.

Также напомним, на Покровском направлении украинские штурмовики хитростью приблизились к противнику и ликвидировали его. Кроме того, они заминировали и уничтожили здание, где должны были накапливаться российские захватчики.

