Под ударом – энергетика и железная дорога: Россия атаковала Украину десятками ракет и сотнями дронов, обезврежено 472 цели

В ночь на 7 марта Россия устроила новую массированную комбинированную воздушную атаку на Украину: враг применил 509 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 472 цели.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

По данным Воздушных сил, в ночь на 7 марта (с 18:00 06 марта) противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет наземного и морского базирования.

Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил зафиксировано 509 средств воздушного нападения:

2 гиперзвуковые ракеты "Циркон" (район пуска – ВОТ АР Крым);

(район пуска – ВОТ АР Крым); 13 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 (районы пуска – Брянская, Курская, Воронежская области РФ);

(районы пуска – Брянская, Курская, Воронежская области РФ); 14 крылатых ракет "Калибр" (район пуска – акватория Черного моря);

(район пуска – акватория Черного моря); 480 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов с направлений российских Брянска, Курска, Орла, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также из Гвардейского и Чауды в оккупированном Крыму. В частности, враг использовал около 290 "Шахедов".

Основные направления удара – Киев, Харьков, Житомирщина, Хмельницкая область и Черновицкая область.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 472 цели.

Обезвредить украинским воинам удалось 19 ракет и 453 беспилотника различных типов, а именно:

8 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;

11 крылатых ракет "Калибр";

453 вражеских БпЛА различных типов.

Зафиксировано попадание 9 ракет и 26 ударных БпЛА на 22 локациях, а также падение сбитых (обломки) БпЛА на пяти локациях.

"Информация об одной вражеской ракете уточняется. К сожалению, в результате очередной российской террористической атаки есть погибшие и пострадавшие в городе Харьков. Выражаем соболезнования родным и близким... Атака продолжается, в воздушном пространстве вражеские БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в ВС ВСУ.

Последствия российской атаки

По данным Полтавской ОГА, в результате падения вражеского беспилотника в Полтавском районе произошло повреждение кровли частного домовладения. В Миргородском районе также зафиксировано повреждение частного домовладения в результате падения обломков. Люди не пострадали.

В Винницкой области, как рассказала председатель Винницкой ОГА Наталья Заболотная, в результате вражеского массированного комбинированного обстрела есть повреждения энергетической и железнодорожной инфраструктуры. Обесточены около 900 домовладений. Энергетики работают над их оживлением.

В Черкасской области под вражескими ударами находился Звенигородский район. Там спасатели эвакуировали двух детей и четырех взрослых из разрушенного российским ударом дома.

"В результате ночной атаки БпЛА по области возник пожар жилого дома. Спасатели эвакуировали 6 человек, среди которых – двое детей 2020 и 2021 годов рождения. На месте происшествия разрушен жилой дом и хозяйственные постройки. Повреждены автомобили, окна и двери двух других жилых домов. На месте происшествия также работали пиротехники и психологи", – рассказали в ГСЧС.

В Харькове зафиксирован удар баллистикой по Киевскому району, сообщил мэр Игорь Терехов. Одна из ракет попала в многоэтажку, есть жертвы и пострадавшие. Среди погибших – двое детей.

В Чугуеве Харьковской области вражеский дрон попал в частный дом в центре города. На месте прилета возник пожар. По словам главы города Галины Минаевой, по меньшей мере двое горожан пострадали.

В Киеве, по словам городского головы Виталия Кличко, зафиксированы последствия вражеских ударов в трех районах.

В Голосеевском обломки упали на территории нежилой застройки, вызвав задымление и возгорание. Пожар ликвидировали.

В Деснянском районе обломок ракеты обнаружили на дороге. В Днепровском – обломки упали на трех локациях. В обоих районах – без пожаров и пострадавших.

Впоследствии Кличко добавил, что россияне ранили трех жителей столицы, один из пострадавших получил помощь на месте, двоих госпитализировали.

"В результате атаки врага прошлой ночью и повреждения объекта критической инфраструктуры без тепла оказались 1905 домов в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. Коммунальщики работают, чтобы как можно быстрее восстановить теплоснабжение в эти многоэтажки. Всего в городе без тепла почти 2700 домов. Учитывая часть многоэтажек в Дарницком и Днепровском районах, в которые пока невозможно подать теплоноситель из-за критических повреждений Дарницкой ТЭЦ", – рассказал мэр.

В Запорожье из-за вражеского обстрела ранен младенец, ребенка доставили в больницу. Повреждены три многоэтажки и три частных дома в Днепровском районе города. Состояние пострадавшей 3-месячной девочки медики оценивают как среднее.

По данным "Суспільного", по меньшей мере три взрыва было слышно также в Новоднестровске Черновицкой области. После них за пределами города загорелся пожар, а горожане говорят о запахе дыма в воздухе.

Атаковали россияне также Днепропетровскую область. Там под ударом оказался объект инфраструктуры: возник масштабный пожар. К ликвидации последствий удара привлечено почти 200 спасателей и 60 единиц техники, рассказали в ГСЧС.

Массированную атаку ночью пережила также Одесса. В городе зафиксировано попадание по объекту инфраструктуры. По словам начальника Одесской ГОА Сергея Лысака, информация о пострадавших или повреждениях жилых домов не поступала.

В ГСЧС констатировали, что Одессу и область Россия атаковала ударными дронами.

"В результате попаданий вспыхнули масштабные пожары на объектах инфраструктуры. К ликвидации последствий вражеской атаки привлекались более 80 спасателей и 20 единиц техники", – указано в сообщении.

В Хмельницкой области, по данным начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, ночью работали силы ПВО, они сбили часть вражеских целей. Однако есть и попадания.

"В результате атаки повреждены окна здания на железнодорожной станции в Шепетовском районе. Также возник пожар, который ликвидировали спасатели. К счастью, пострадавших нет. Есть перебои в электроснабжении — энергетики работают над его восстановлением", – написал чиновник.

В нескольких областях из-за атаки РФ повреждена железнодорожная инфраструктура: ряд поездов изменили маршруты, фиксируются задержки.

Во время массированной атаки РФ по Украине Польша поднимала в небо авиацию для осуществления мониторинга воздушного пространства. Как сообщили в Оперативном командовании Вооруженных сил страны, в высшую боевую готовность привели наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

Как сообщал OBOZ.UA, этой ночью в Харькове российская ракета попала в многоэтажку. Из-под завалов спасатели достали тела погибших, есть много пострадавших, среди них – дети.

Также баллистикой Россия ударила по Киеву.

