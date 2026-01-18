Украинские дронари уничтожили врагов прямо в Покровске: видео идеальной работы

В Покровске (Донецкая область) и вблизи него продолжаются активные боевые действия. Недавно украинские защитники уничтожили оккупантов непосредственно в городе.

Удачно атаковать россиян удалось бойцам подразделения БПЛА "Шершни Довбуша" 68-й егерской бригады. Бойцы также поделились эпическим видео уничтожения захватчиков.

На опубликованных кадрах видно, что под точным ударом наших военных оказались машины и российская техника. Расплата не обошла и самих оккупантов.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя. На Лиманском направлении разведчики зачистили вражеские позиции во время рейда.

Также напомним, на Покровском направлении украинские штурмовики хитростью приблизились к противнику и ликвидировали его. Также они заминировали и уничтожили здание, где должны были накапливаться российские захватчики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!