Найти и уничтожить: разведчики 'Артана' показали, как крушат врага на Лиманском направлении

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать российских оккупантов на поле боя. На Лиманском направлении разведчики зачистили вражеские позиции в ходе рейда.

Часть российских захватчиков попала в плен. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Враг несет потери

На Лиманском направлении российской армии существенные потери нанесли спецназовцы подразделения "Артан" ГУР МО Украины. Разведчики уничтожили силы противника в ходе боевого рейда вглубь вражеских позиций.

Защитники обнаружили и зачистили ряд укрытий оккупантов и пополнили обменный фонд российскими военнослужащими.

На архивных кадрах, опубликованных Главным управленим разведки, живую силу противника уничтожили преимущественно с помощью стрелкового оружия.

Стоит отметить, что по состоянию на 18 января 2026 общие боевые потери России в живой силе составляют 1 млн 226 тыс. 420 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что на Покровском направлении украинские штурмовики хитростью приблизились к противнику и ликвидировали его. Также они заминировали и уничтожили здание, где должны были накапливаться российские захватчики.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!