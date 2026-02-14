УкраїнськаУКР
"Константиновка под контролем ВСУ": военные показали, как свободно передвигаются по городу. Видео

Илья Рябинин
War
3 минуты
2,5 т.
Украинская армия до сих пор продолжает удерживать Константиновку Донецкой области. Военные опровергли заявления роспропаганды о присутствии в городе российских сил.

Об этом сообщили в пресс-службе 19 армейского корпуса. На опубликованных кадрах видно, что военнослужащие ВСУ до сих пор находятся в городе, несмотря на его значительные разрушения.

"Константиновка – это Украина. Город под контролем Вооруженных Сил Украины и никакие фейки о "присутствии" оккупантов здесь не имеют ничего общего с реальностью", – говорится в сообщении.

Роспропаганда заявляла, что городской железнодорожный вокзал перешел в их руки, говорят военные. Однако, по словам офицера отдела коммуникаций 19 АК Анны, что несмотря на значительные разрушения города, украинские войска продолжают находиться в разрушенной Константиновке.

Ситуация в Константиновке – последняя информация

Напомним, ранее украинский фотограф Константин Либеров обнародовал подборку фотографий, которые показывают текущий вид изуродованной врагом Константиновки. Некогда многолюдный населенный пункт российская армия превратила в пустошь.

В то же время по информации американского института изучения войны (ISW), опубликованные 10 января видеозаписи с геолокацией подтверждают продвижение украинских войск на южной окраине Константиновки. В свою очередь, ВС РФ, вероятно, потеряли позиции к востоку и в восточной части города.

В начале января стало известно, что россияне смогли прорваться в юго-восточную часть Константиновки. К счастью, в городе были замечены лишь отдельные передовые штурмовые группы врага. Захватчики пытались закрепиться на окраинах Константиновки; если им это удастся – город с большой вероятностью обречен.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в городе пожилую женщину похоронили во дворе, в который попала российская авиабомба. По словам военных, снаряд упал во двор через несколько минут после того, как позиции украинских бойцов накрыла РСЗО.

