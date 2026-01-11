ISW: Силы обороны продвинулись на направлении Константиновка-Дружковка, враг активно атакует

Силы обороны Украины продолжают сдерживать вражеские атаки в Донецкой области и улучшают свое тактическое положение. Опубликованные 10 января видеозаписи с геолокацией подтверждают продвижение украинских войск на южной окраине Константиновки.

Также российские войска, вероятно, потеряли позиции к востоку от Константиновки и в восточной части города. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Бои за Константиновку

По информации ISW, опубликованные 9 и 10 января геолокационные видеоматериалы показывают, как части 1442-го мотострелкового полка ВС РФ наносят удары по украинским позициям к северо-западу от Ступочек (к востоку от Константиновки) и в восточной части Константиновки, а части 103-го мотострелкового полка наносят удары по украинским войскам на северо-западе Плещиевки. Ранее эти районы, по утверждению российских источников, были под контролем путинской армии.

В свою очередь россияне утверждали, что захватили Виролюбовку (к северу от Константиновки), однако один из военных блогеров позже заявил, что российским войскам не удалось закрепиться населенном пункте и украинские войска отвоевали позиции.

Пропагандисты РФ утверждали, что российские войска продвинулись в Новодмитровке (к северу от Константиновки), в то время как другой военный блогер утверждал, что украинские войска сохраняют контроль над Новодмитровкой и Предтечино (к востоку от Константиновки).

За прошедшие сутки российские войска атаковали вблизи и внутри самой Константиновки; севернее Константиновки возле Виролюбовки; к северо-востоку от Константиновки в районе Миньковки, Новомарково, Николаевки и Майского; восточнее Константиновки возле Ступочек; юго-восточнее Константиновки возле Александро-Шультино; южнее Константиновки в районе Плещиевки, Клебан-Быка и Иванополья; юго-западнее Константиновки в районе Яблуновки; южнее Дружковки в районе Русиного Яра; и юго-западнее Дружковки в районе Софиевки и в сторону Торского.

Враг усиливает атаки на Донбассе

Представитель украинской бригады, действующей в направлении Краматорска, 10 января сообщил, что российские войска усиливают интенсивность своих атак в условиях ухудшения погоды, что затрудняет работу украинских беспилотников. В основном оккупанты атакуют группами до пяти военнослужащих в сумерках и ночью.

Также представитель ВСУ отметил, что российские войска хорошо маскируют свои артиллерийские орудия, что затрудняет украинским войскам идентификацию типа артиллерии, по которой они нанесли удар во время контрбатарейного огня.

Напомним, в начале января стало известно, что российские оккупанты смогли прорваться в юго-восточную часть Константиновки. К счастью, в городе были замечены лишь отдельные передовые штурмовые группы врага. Захватчики пытались закрепиться на окраинах Константиновки; если им это удастся – город с большой вероятностью обречен.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Константиновке Донецкой области пожилую женщину похоронили во дворе, в который попал российский авиационный боеприпас. По словам военных, снаряд упал во двор через несколько минут после того, как позиции украинских бойцов накрыла РСЗО.

