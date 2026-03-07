Оккупанты попали по машинам и домам на Сумщине: среди пострадавших – правоохранители. Фото

Утром российские войска атаковали Сумскую область. С помощью дронов захватчики били по гражданским автомобилям в нескольких громадах области.

Известно о погибшем и пострадавших, ранения, в частности, получили правоохранители. Подробности о последствиях вражеского террора раскрыл начальник Сумской ОГА Олег Григоров.

Россияне устроили "охоту" на гражданские авто на Сумщине

Чиновник подчеркнул, что с самого утра оккупанты терроризируют жителей Сумской области. Они целенаправленно бьют по гражданскому автотранспорту – и до 11 часов дня успели убить одного человека и ранить еще четырех.

Так, в Степановской громаде вражеский дрон ударил по автозаправочной станции и автомобилю, который находился поблизости. В результате атаки водитель пораженного авто, 24-летний мужчина, погиб. Его 22-летний пассажир смог выбраться из охваченной огнем машины. Сейчас его с тяжелыми ожогами доставили в больницу.

Под процессуальным руководством Сумской окружной прокуратуры следователи Сумского райуправления полиции начали досудебное расследование по факту совершения военных преступлений, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Глуховской громаде россияне также ударили дроном по гражданскому автомобилю. Ранения получил 47-летний мужчина, его госпитализировали.

А в Белопольской громаде под вражескую атаку попал автомобиль с сотрудниками полиции. Известно, что пострадали двое правоохранителей. Оба получили необходимую помощь.

Последствия вражеских ударов по Сумской области

Больше о последствиях вражеских ударов днем 6 марта и в ночь на 7 марта рассказали в ГСЧС .

Атаковали россияне, в частности, Сумы и Сумской район.

"Повреждены многоквартирные жилые дома, офисное здание, легковые автомобили, объекты гражданской инфраструктуры (на одном из которых возник пожар)... Все очаги горения ликвидированы. Также специалисты ГСЧС обследовали территории, по которым были нанесены удары. Предварительно, люди не пострадали", – отметили спасатели.

Как сообщал OBOZ.UA, РФ ударила по трем АЗС в Сумской области за 2 дня. Кроме атаки 7 марта, враг накануне атаковал АЗС в центре Сум: повреждены сама станция и автомобиль, ранения получили женщина и мужчина.

А утром 6 марта захватчики ударили по заправке в Ковпаковском районе, сообщается о двух попаданиях, предварительно дрона "Молния" и FPV-дрона.

