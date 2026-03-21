Враг коварно ударил по детсаду на Сумщине, есть повреждения. Фото

21 марта в Великочернеччинском старостате Сумской области российские оккупационные войска обстреляли территорию учреждения дошкольного образования. Враг запустил по детскому саду БпЛА типа "Молния".

Об этом сообщил и.о. мэра Сум, секретарь городского совета Артем Кобзарь. На своем Telegram-канале он подтвердил попадание российского беспилотника.

"В результате удара повреждено около 19 окон и две двери. К счастью, пострадавших нет", – проинформировал чиновник.

Кроме этого, противник четырьмя КАБами атаковал территорию старостата. Последствия уточняются, на месте работали все соответствующие службы.

Добавим: в состав Великочернеччинского старостинского округа входит четыре населенных пункта: Великая Чернетчина, Ольшанка, Липняк, Хомино.

– Утром 21 марта российские войска атаковали Запорожье. Под ударом оказался частный сектор: там разрушен жилой дом. Предварительно известно о двух погибших, пострадали шесть человек, в том числе дети.

– В течение дня РФ продолжила обстреливать Запорожье, нанося удары по критической инфраструктуре. В результате атаки возник пожар; в некоторых районах начались перебои с электроснабжением.

