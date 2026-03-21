Оккупанты ударили по Запорожью: разрушен дом, погибли два человека. Фото и видео

Утром 21 марта российские войска атаковали Запорожье. Под ударом оказался частный сектор: разрушен жилой дом.

Видео дня

Предварительно известно о двух погибших, пострадали дети. Об атаке рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Россия ударила по Запорожью

О вражеской атаке на облцентр Федоров сообщил в 07:41: в результате атаки полностью разрушен частный дом.

"Враг атаковал Запорожье. По предварительной информации, погибли два человека – мужчина и женщина", – написал он.

Впоследствии чиновник подтвердил гибель двух человек и рассказал, что в результате атаки пострадали дети.

"Два ребенка ранены: увеличилось количество пострадавших в результате вражеской атаки на Запорожье. Российский беспилотник разрушил частный дом в областном центре. Погибли мужчина и женщина, две девочки – 15 и 11 лет – получили травмы", – написал Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Одесской области в результате атаки РФ были повреждены коммерческие суда. Пострадали двое мужчин. Также разрушениям подверглись админздания и оборудование порта.

Кроме того, оккупанты ударили по Запорожской области: разрушены дома, погибла женщина, среди раненых – ребенок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!