Оккупанты ударили по Запорожской области: разрушены дома, погибла женщина, среди раненых – ребенок. Видео

В ночь на 20 марта российские войска атаковали Запорожский район. По одному из населенных пунктов они нанесли два удара – били по частной жилой застройке.

В результате атаки погибла женщина, пострадали мужчина и ребенок. Об этом рассказал начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

О последствиях атаки на один из населенных пунктов Запорожского района Федоров сообщил около 6 часов утра пятницы.

"Ночью россияне атаковали Запорожский район. Нанесли два удара, в результате которых разрушены частные дома", – отметил он.

К сожалению, не обошлось и без пострадавших.

"Погибла 30-летняя женщина, а 48-летний мужчина и 10-летний мальчик получили ранения", – добавил начальник Запорожской ОВА.

Федоров показал видео с места попадания. На нем видно охваченный пламенем дом и разбитый двор.

В течение ночи жителей Запорожской области предупреждали сначала об угрозе ударных дронов, затем к ней добавилась опасность применения врагом КАБов, а уже под утро тревогу объявили из-за угрозы ракетных ударов, в том числе и с применением баллистики.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 марта оккупанты атаковали терминал "Новой почты" в Запорожье. Тогда пострадали 8 человек.

Днем ранее Россия атаковала дронами частный сектор Запорожья. Фиксировались разрушения, пожары и раненые.

