Россия ударила по критической инфраструктуре Запорожья: есть перебои со светом

Россия продолжает обстреливать Запорожье, нанося удары по критической инфраструктуре города. В результате атаки в некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением.

В одном из районов города продолжается масштабный пожар. Об этом сообщил глава ЗОВА Иван Федоров и источники OBOZ.UA.

21 марта российские войска атаковали объекты критической инфраструктуры Запорожья. Местные жители слышали взрывы, а в некоторых районах зафиксировано задымление.

"Россияне атакуют областной центр. В городе раздаются взрывы, есть задымление в одном из районов. Работает ПВО", – сообщил Федоров.

По данным источников OBOZ.UA, враг атаковал энергетическую инфраструктуру в Хортицком районе города. На месте атаки начался масштабный пожар.

Из-за обстрелов в одном из районов города возникли перебои с электроснабжением. Взрывная волна повредила окна в домах, расположенных неподалеку от места удара.

По предварительным данным, пострадавших среди жителей нет. Местные службы продолжают оценивать масштабы повреждений и восстанавливать работу инфраструктуры.

Дополняется...