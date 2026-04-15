'Ночная кара': украинские защитники показали, как уничтожают оккупантов на Северо-Слобожанском направлении. Видео

Украинские военные продемонстрировали эффективную ночную работу на Северо-Слобожанском направлении, где противник активизировал тактику малых групп. Благодаря точным действиям операторов беспилотников, попытки проникновения врага завершаются потерями еще на подходах к позициям.

Также состоялась серия ночных поражений по технике. Об этом сообщают Сухопутные войска ВС Украины.

На Северо-Слобожанском направлении российские силы продолжают применять тактику малых пехотных групп, пытаясь просочиться между позициями украинских подразделений. Обычно такие группы состоят из 1-3 человек и действуют преимущественно ночью, рассчитывая на пониженную видимость.

Впрочем, украинские защитники адаптировались к таким действиям противника. Операторы беспилотных авиационных систем подразделения "СТРИКС" 47-й отдельной механизированной бригады эффективно обнаруживают движение врага даже в темноте и наносят точечные удары.

Наибольший урон военные ВСУ нанесли по личному составу противника. На зафиксированных кадрах видно как беспилотники ликвидируют несколько малых пехотных групп.

Ночная работа требует особой подготовки и точности, ведь любая ошибка может позволить противнику закрепиться или осуществить диверсию.

