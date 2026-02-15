Пограничники поразили укрытия и средства связи врага на Северо-Слобожанском направлении. Видео

Украинские прикодонники продолжают наносить потери вражескому войску. Недавно на Северо-Слобожанском направлении бойцы попали по средствам связи и укрытиям оккупантов.

Об этом рассказали в Telegram-канале ГПСУ. Также там поделились видеокадрами уничтожения оккупантов.

Во время операции пограничники подразделения "DESTRUCTION TEAM" нанесли удары по укрытиям противника, а также по его средствам связи. В результате была нарушена работа вражеской инфраструктуры на Северо-Слобожанском направлении.

Кроме поражения технических объектов, российское войско понесло потери среди личного состава.

Напомним, Силы обороны Украины за минувшие сутки уменьшили численность российской оккупационной армии на 1250 захватчиков.

Накануне украинские воины также ликвидировали четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, три РСЗО, 552 БпЛА оперативно-тактического уровня

Также уничтожено 97 единиц автомобильной техники и автоцистерн.

Недавно на Приднепровском направлении украинские пограничники продолжают успешно выполнять боевые задачи, системно поражая цели противника. Во время последних операций задействованные FPV-дроны позволили эффективно поражать как технику, так и живую силу оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, в операционной зоне группировки войск Вооруженных Сил Украины "Курск" в течение минувших суток противник провел восемь штурмовых действий, а также продолжал интенсивное огневое воздействие на позиции Сил обороны – с применением авиации, артиллерийских средств и беспилотных летательных аппаратов различного типа. В свою очередь украинские защитники "отминусовали" на направлении 142 захватчика и 19 единиц их военной техники.

