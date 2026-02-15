ВСУ отминусовали на Курском направлении 19 единиц военной техники врага: что происходит

В операционной зоне группировки войск Вооруженных Сил Украины "Курск" за прошедшие сутки противник провел восемь штурмовых действий, а также продолжал интенсивное огневое воздействие на позиции Сил обороны – с применением авиации, артиллерийских средств и беспилотных летательных аппаратов разного типа. В свою очередь украинские защитники "отминусовали" на направлении 142 захватчика и 19 единиц их военной техники.

Об этом сообщило управление 8 корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ. В операционной зоне группировки "ситуация остается стабильной и находится под полным контролем", заверили украинские воины.

Потери врага

"Потери личного состава противника за сутки составляют 142 военнослужащих, из них 92 безвозвратные, еще 50 – санитарные. Общие потери вооружения и военной техники за сутки – 19 единиц", – доложили украинские защитники.

Среди поврежденной (за сутки) техники врага две единицы РСЗО, один танк и одна боевая машина пехоты БМП-3. Среди уничтоженных – пять единиц автомобильной техники, четыре БПЛА, один наземный роботизированный комплекс и одно средство радиоэлектронной борьбы.

Ситуация на направлении

Всего за сутки враг нанес два авиационных удара, и активно применял беспилотные летательные аппараты (в частности, использовано 57 дронов-камикадзе типа FPV, осуществлено 52 сброса боеприпасов с БПЛА). Противник также совершил 135 обстрелов, использовав для этого 810 боеприпасов.

Штурмовые действия противника происходили на направлениях: Новониколаевка – Новая Сечь; Локня – Юнаковка; Новый Путь – Павловка; Кучеров – Мирополье.

"Силы обороны Украины продолжают выполнение боевых задач и удерживают контроль над оперативной обстановкой", – отметили в группировке войск "Курск".

Что происходит на войне

Как сообщал OBOZ.UA, на южном отрезке фронта защитники Украины воюют против трех-четырех российских армий. Сейчас захватчики перегруппировывают силы, стремясь оккупировать Гуляйполе в Запорожье.

Всего за минувшие сутки военнослужащие Украины уменьшили численность российской оккупационной армии на 1070 захватчиков. Общие боевые потери противника в живой силе (за все время полномасштабной войны) составляют 1 млн 252 тыс. 20 человек.

