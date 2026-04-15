Под ударом были остановка, автостоянка и предприятие: оккупанты атаковали Запорожье, погибла женщина. Фото и видео

Утром 15 апреля российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеских ударов в облцентре вспыхнул пожар на автостоянке, повреждено предприятие.

Также россияне попали по остановке общественного транспорта, погибла женщина. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Что известно о последствиях атаки на Запорожье

По Запорожью оккупанты начали бить около 5 часов утра.

"Россияне нанесли удар по остановке. Произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие", – написал Федоров в 06:01.

Вскоре он сообщил: в результате атаки врага погибла женщина, которая находилась в киоске на остановке.

По словам Федорова, погибшей было 74 года.

Также повреждения получили близлежащие жилые дома.

Кроме того, захватчики попали по автостоянке в городе: там вспыхнул мощный пожар, горели легковые авто и грузовики.

"В результате вражеского удара повреждено предприятие. Прошло без пострадавших", – сообщил также Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью враг нанес удар по Днепру. В городе вспыхнул пожар, есть пострадавшая. А накануне днем россияне убили в облцентре пять человек, еще 27 ранены.

Также Россия атаковала "Шахедами" Черкассы и убила 8-летнего ребенка. Много людей получили ранения. Ночью же оккупанты атаковали город снова, ранив трех человек.

