Под ударом были остановка, автостоянка и предприятие: оккупанты атаковали Запорожье, погибла женщина. Фото и видео
Утром 15 апреля российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеских ударов в облцентре вспыхнул пожар на автостоянке, повреждено предприятие.
Также россияне попали по остановке общественного транспорта, погибла женщина. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Что известно о последствиях атаки на Запорожье
По Запорожью оккупанты начали бить около 5 часов утра.
"Россияне нанесли удар по остановке. Произошел пожар. Предварительно, есть пострадавшие", – написал Федоров в 06:01.
Вскоре он сообщил: в результате атаки врага погибла женщина, которая находилась в киоске на остановке.
По словам Федорова, погибшей было 74 года.
Также повреждения получили близлежащие жилые дома.
Кроме того, захватчики попали по автостоянке в городе: там вспыхнул мощный пожар, горели легковые авто и грузовики.
"В результате вражеского удара повреждено предприятие. Прошло без пострадавших", – сообщил также Федоров.
Как сообщал OBOZ.UA, ночью враг нанес удар по Днепру. В городе вспыхнул пожар, есть пострадавшая. А накануне днем россияне убили в облцентре пять человек, еще 27 ранены.
Также Россия атаковала "Шахедами" Черкассы и убила 8-летнего ребенка. Много людей получили ранения. Ночью же оккупанты атаковали город снова, ранив трех человек.
