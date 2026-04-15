Играл на детской площадке: появилось фото 8-летнего мальчика, которого Россия убила ударом по Черкассам

Россия 14 апреля атаковала Черкассы и убила 8-летнего мальчика. Богдан в момент атаки находился на детской площадке, в результате прилета он получил смертельные травмы.

Видео дня

Другие дети, которые играли на улице вместе с Богданом, сейчас находятся под наблюдением врачей. Об этом пишет местное издание "18000", а пользователь Facebook Сергей Благодарный опубликовал фото убитого россиянами маленького украинца.

Что известно об убитом Россией мальчике

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал: погибший мальчик в момент атаки находился на детской площадке.

"Играл на детской площадке. Он был на улице со своими сверстниками. Они сейчас находятся под наблюдением врачей", – отметил мэр.

А в сети показали фото убитого россиянами ребенка.

"Еще в это воскресенье Богдан был в церкви и славил Бога. В Черкассах сегодня (сообщение опубликовано 14 апреля, в день атаки. – Ред.) Россия убила восьмилетнего мальчика. Первый солнечный день, много детей на игровых площадках, и "шахед" прямо на них. Дети кричали сильно. Это ужас. Искренние соболезнования родителям. P.S. помолитесь за родителей Богдана и всех, кто пострадал", – написал Сергей Благодарный, опубликовавший фотографию.

Последствия вражеской атаки на Черкассы 14 апреля

Накануне россияне атаковали Черкассы ударными дронами. Погиб 8-летний мальчик. Пострадали по меньшей мере 14 человек: девять из них госпитализировали, еще пятерым – оказали необходимую помощь на месте.

Известно, что взрывной волной и обломками повреждены четыре многоэтажки.

В тот день над Черкасской областью силы ПВО обезвредили девять вражеских дронов.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 15 апреля россияне снова атаковали Черкассы. Вражеские дроны упали на нескольких локациях. По состоянию на 5 часов утра было известно о по меньшей мере трех пострадавших.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!