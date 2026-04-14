Россия атаковала 'Шахедами' Черкассы: погиб 8-летний ребенок. Фото

По Черкассам вечером 14 апреля военные страны-агрессора России нанесли очередной удар с воздуха. В частности, город был атакован "Шахедами", из-за попадания вражеского дрона погиб 8-летний мальчик. Еще 14 человек пострадали, причем среди них также есть один ребенок.

Предварительно, в результате указанного удара по городу повреждены по меньшей мере четыре многоэтажки, сообщили глава Черкасской ОГА Игорь Табурец и представители ГСЧС. В свою очередь правоохранители добавили, что событие квалифицировано как военное преступление россиян.

Что произошло

"К вечеру захватчики направили на область ударные БпЛА. Наши защитники обезвредили девять целей. Однако, к сожалению, имеем трагические последствия в областном центре", – отметил глава военной администрации Игорь Табурец.

Он уточнил, что после падения БПЛА от полученных травм погиб 8-летний мальчик. Еще девять раненых людей были доставлены в больницу, среди них – ребенок. Трое местных жителей получили помощь на месте происшествия.

Спасатели добавили, что в результате атаки российского БПЛА повреждены по меньшей мере четыре многоэтажки. Бойцам ГСЧС пришлось эвакуировать с места шесть гражданских лиц.

Пиротехнические расчеты обследовали территорию, одновременно спасательное отделение начало демонтаж аварийных строительных конструкций.

"Неизменно призываю всех реагировать на предупреждения об опасности. Берегите себя и родных", – призвал горожан глава ОГА.

Российские преступления

Правоохранители констатируют, что в городе "в результате дроновой атаки по Черкассам погиб 8-летний мальчик"; соответственно полиция "документирует новое преступление российских оккупантов".

"Полицейские осматривают территорию, фиксируют разрушения, собирают вещественные доказательства и документируют очередное военное преступление РФ", – отмечают в полиции.

Как сообщал OBOZ.UA, первого апреля россияне также ударили с воздуха по Черкасской области – в частности, дрон-камикадзе взорвался в Золотоношском районе. Тогда в результате атаки погибли четыре человека.

