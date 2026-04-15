Россия атаковала Черкассы дронами: пострадали три человека

В ночь на 15 апреля российские войска атаковали дронами Черкассы. В облцентре вражеские БпЛА упали на нескольких локациях.

Видео дня

Пострадали три человека. Об этом сообщил начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

Что известно

О первых последствиях ночной атаки войск РФ для Черкасс Табурец рассказал в 04:59.

"Тяжелая ночь для Черкасской области: россияне направили на область ударные дроны. В частности, фиксируем падение вражеских целей на нескольких локациях в областном центре. По предварительным данным, имеем трех пострадавших", – говорилось в сообщении.

На местах, где произошли попадания, работают все необходимые службы, добавил чиновник.

Воздушная тревога для Черкасского района была объявлена вскоре после 2 часов ночи.

В 03:38 Табурец предупреждал о повышенной угрозе для этого и Звенигородского районов и отмечал, что работают силы ПВО.

А в 04:11 в Telegram-канале чиновника появилось предостережение о вражеских БпЛА над Черкассами.

Как писал OBOZ.UA, накануне россияне также атаковали Черкассы. Погиб 8-летний мальчик. Пострадали по меньшей мере 14 человек: девять из них госпитализировали, еще пятерым – оказали необходимую помощь на месте.

Известно, что взрывной волной и обломками в разной степени повреждены четыре многоэтажки.

