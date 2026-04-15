Враг нанес удар по Днепру: вспыхнул пожар, есть пострадавшая. Видео

В ночь на среду, 15 апреля, российские захватчики снова атаковали Днепр. Враг направил в сторону города дроны-камикадзе типа Shahed, прозвучала серия взрывов, есть пострадавшая.

Вследствие удара РФ произошло возгорание административного здания, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа. Он опубликовал кадры пожара на месте попадания.

Впоследствии стало известно, что 29-летняя женщина получила ранения из-за атаки россиян на Днепр. Медики оказывали ей всю необходимую помощь.

Как сообщал OBOZ.UA, 14 апреля военные российской оккупационной армии нанесли ракетный удар по Днепру. Известно о пяти погибших и 27 пострадавших.

