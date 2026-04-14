Россия нанесла удар по Днепру: пятнадцать человек получили ранения. Фото

Во вторник, 14 апреля, военные российской оккупационной армии нанесли удар по Днепру. Известно о пятнадцати пострадавших, большинство из которых в тяжелом состоянии.

На месте атаки работают все экстренные службы. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

О вражеском ударе по городу чиновник сообщил в 12:16, проинформировав о пяти раненых.

"Пять человек получили ранения. Враг нанес удар по Днепру. На месте атаки возник пожар. Там работают все службы", – написал он.

По состоянию на 13:04 количество пострадавших возросло до 15 человек.

"15 человек ранены из-за вражеской атаки на Днепр. Все они госпитализированы. Девять – "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Глава Днепропетровской ОГА показал фото последствий вражеской атаки по областному центру.

Дополняется...

Предыдущие атаки агрессора

Стоит отметить, что в течение 13 апреля и в ночь на 14 апреля, оккупанты более 10 раз обстреляли дронами и артиллерией три района области. Под атакой находился ряд общин Никопольщины. Известно о 40-летнем пострадавшем.

Также захватчики ударили по Николаевской громаде Синельниковского района и Кривому Рогу.

Напомним, утром 14 апреля войска РФ ударили по больнице в Центральном районе Херсона. В результате обстрела медицинского учреждения пострадали четверо работников больницы. Для атаки враг применил беспилотник типа "Молния".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 14 апреля российская террористическая армия нанесла массированный удар по югу Одесской области. Целью врага стали объекты гражданской и портовой инфраструктуры. В результате обстрела повреждено гражданское судно под флагом Панамы.

