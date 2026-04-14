Россия массированно атаковала юг Одесщины: повреждено гражданское судно под флагом Панамы, разрушено СТО. Фото и видео

Ночью 14 апреля российская террористическая армия нанесла массированный удар по югу Одесской области. Целью врага стали объекты гражданской и портовой инфраструктуры.

Вследствие обстрела повреждено гражданское судно под флагом Панамы. Об этом сообщили в Одесской областной военной администрации.

Последствия обстрела

По информации ОВА, панамское судно повреждено на территории Измаильского порта. Также было атаковало портовое оборудование.

Кроме того, в результате обстрела разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Уничтожены 2 пассажирских автобуса и 7 легковых автомобилей.

Под удар попали и 6 частных домов, в них повреждены кровли. Также поврежден автомобиль скорой помощи. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. На местах работают экстренные и коммунальные службы, идет ликвидация последствий.

Министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба проинформировал в своем Telegram-канале, что несмотря на очередную атаку, работа объекта критической инфраструктуры остается стабильной. Также он рассказал, что на месте продолжаются аварийно-восстановительные работы.

В ГСЧС Украины сообщили, что работу пожарных существенно усложняли повторные сигналы воздушной тревоги. Несмотря на это, спасатели ликвидировали пожар.

По информации мониторинговых каналов, российская армия в течение ночи атаковала Одесскую область как минимум 30 беспилотниками типа Shahed. По предварительной информации, враг запускал БПЛА с Краснодарского края, а также с территории оккупированного Крыма.

Напомним, российская оккупационная армия в ночь на 14 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и крылатые ракеты. Силами противовоздушной обороны было уничтожено 114 БПЛА и одну ракету.

