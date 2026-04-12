Войска РФ обстреляли Харьковскую область несмотря на объявленное перемирие: есть пострадавшие. Фото

Во время объявленного российским диктатором Владимиром Путиным "пасхального перемирия" российские оккупационные войска атаковали Харьковскую область. Они нанесли удар по продовольственному магазину в поселке Золочев, там вспыхнул пожар.

Пострадали два человека. Об атаке рассказали в ГСЧС.

Враг во время "перемирия" атаковал Золочев

На Пасху, 12 апреля, российские захватчики несмотря на "перемирие" атаковали с помощью БпЛА поселок Золочев в Богодуховском районе Харьковской области.

"В результате взрыва БпЛА возник пожар в магазине продовольственных товаров. К сожалению, пострадали мужчина и женщина. Работы по ликвидации последствий вражеской атаки проводились под постоянной угрозой повторных обстрелов", – рассказали в ГСЧС.

По словам начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, которого цитирует местное издание "Гвара", россияне попали по крыше магазина.

Пострадали 32-летний мужчина, получивший ожоги, и 63-летняя женщина, которая нуждалась в помощи медиков из-за острой реакции на стресс.

Коваленко добавил, что в результате утренних российских ударов был уничтожен дом и повреждены хозяйственные постройки в Клиновой Новоселовке. Также еще одно попадание пришлось возле домовладения в Золочеве, из-за чего повреждения получил дом и хозяйственные постройки.

Как сообщал OBOZ.UA, "перемирие" российские оккупанты и не думали соблюдать: по данным Генштаба, к утру 12 апреля оккупанты нарушили режим прекращения огня уже 2299 раз.

9 мая российский диктатор "в одностороннем порядке" объявил о "пасхальном перемирии". Произошло это через несколько часов после того, как его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Путин не принимал таких решений.

Для "перемирия" российский диктатор выбрал довольно странные временные рамки: с 16:00 11 апреля до "конца дня" 12 апреля.

Путин при этом попытался сделать вид, словно прекращение огня является исключительно его идеей, а не предложением президента Украины Владимира Зеленского, которое тот озвучивал с конца марта, в том числе и через контакты с США.

