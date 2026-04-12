Перемирие по-русски: оккупанты нарушили режим прекращения огня уже 2299 раз

В период с 16:00 11 апреля до 7:00 12 апреля на фронте было зафиксировано 2299 случаев нарушения режима прекращения огня. Враг применял сотни дронов-камикадзе и проводил штурмовые действия.

Ударов ракетами, управляемыми авиабомбами, БПЛА типа Shahed не было. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Перемирия фактически не было

Украинские военное командование проинформировало, что после 16:00 по состоянию на конец суток 11 апреля зафиксировано 1723 случая нарушений режима прекращения огня. В частности, враг осуществил 25 штурмовых действий, совершил 365 вражеских обстрелов, применил 566 дронов-камикадзе ("Ланцет", "Молния") и 767 ударов FPV-дронами.

По состоянию на 7:00 12 апреля зафиксировано 2299 случаев нарушения режима прекращения огня: 28 штурмовых действий, 479 обстрелов, 747 ударов дронами-камикадзе и 1045 ударов FPV-дронами.

Действия украинских войск

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили четыре района сосредоточения живой силы и техники противника, а также два пункта управления.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1070 человек. Также наши воины обезвредили восемь танков, три боевых бронированных машин, 73 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 2081 беспилотный летательный аппарат, 216 единиц автомобильной техники.

В свою очередь россияне наносили авиаудары, в частности по району населенного пункта Подгавриловка в Днепропетровской области. на Запорожье от авиаударов пострадали Воздвижовка, Цветково, Копани, Чаривное, Ровно, Обще, Омельник. Также враг бил по городу Херсон.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник пять раз атаковал позиции наших защитников, совершил 46 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Старица, Ветеринарное, Прилипка и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении, по уточненной информации, враг четырежды атаковал в сторону населенных пунктов Петропавловка и Новоосиново.

На Лиманском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Заречного и в сторону Шейковки, Дробышева и Лимана.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районе Платоновки и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Константиновском направлении враг совершил 21 атаку вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Иванополья, Русиного Яра, Софиевки и Новопавловки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 22 штурмовых действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Дорожное, Мирноград, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Новопавловка.

На Александровском направлении противник атаковал шесть раз в районах Новогригоровки, Тернового и в сторону Привилегии.

На Гуляйпольском направлении произошло семь атак оккупантов, в районах населенных пунктов Солодкое, Аленоконстантиновка, Железнодорожное, Мирное и в сторону Волшебного, Гуляйпольского.

На Ореховском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

На Приднепровском направлении враг проводил три бесполезных наступательных действия в сторону Антоновского моста и о. Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Напомним, на Харьковщине российские захватчики совершили очередное тяжкое военное преступление. Они расстреляли безоружных украинских военнослужащих из одной из механизированных бригад ВСУ.

