Войска РФ атаковали медицинский автомобиль на Сумщине: есть раненые. Фото
На Пасху, в разгар путинского "перемирия", российские захватчики атаковали Сумщину. В Глуховской громаде они ударили по автомобилю "скорой помощи", ранения получили трое медицинских работников.
Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Еще одного человека россияне ранили в Свесской громаде, в области зафиксированы разрушения.
Россияне атаковали "скорую"
После 7 часов утра Григоров рассказал, как россияне придерживаются "перемирия".
"Этой ночью враг коварно атаковал медицинский автомобиль. Российский беспилотник попал в транспорт в Глуховской гроомаде. Пострадали трое медиков", – отметил чиновник.
Ранения получили мужчины 25, 52 и 57 лет.
По словам чиновника, пострадавшим оперативно оказали помощь. Сейчас угрозы их жизни нет.
"Враг цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Будьте максимально осторожны", – призвал Григоров
Били захватчики и по другим населенным пунктам
Также российские оккупанты ранили 59-летнего мужчину в Свесской громаде, рассказали в Национальной полиции Украины.
Всего под вражеским огнем в течение суток находились 23 населенных пункта области.
Оккупанты атаковали Шосткинскую городскую, Николаевскую, Юнаковскую, Зноб-Новгородскую, Белопольскую, Великописаревскую, Березовскую громады.
"Повреждены частные дома, складское и хозяйственное помещение, школа, транспортные средства", – перечислили последствия российских атак на регион в НПУ.
11 апреля оккупанты ударили по Краматорску , в результате атаки врага пострадали десять человек.
В тот же день в Одессе в результате вражеской атаки погибли два человека, есть пострадавшие.
