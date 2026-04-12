Войска РФ атаковали медицинский автомобиль на Сумщине: есть раненые. Фото

На Пасху, в разгар путинского "перемирия", российские захватчики атаковали Сумщину. В Глуховской громаде они ударили по автомобилю "скорой помощи", ранения получили трое медицинских работников.

Видео дня

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Еще одного человека россияне ранили в Свесской громаде, в области зафиксированы разрушения.

Россияне атаковали "скорую"

После 7 часов утра Григоров рассказал, как россияне придерживаются "перемирия".

"Этой ночью враг коварно атаковал медицинский автомобиль. Российский беспилотник попал в транспорт в Глуховской гроомаде. Пострадали трое медиков", – отметил чиновник.

Ранения получили мужчины 25, 52 и 57 лет.

По словам чиновника, пострадавшим оперативно оказали помощь. Сейчас угрозы их жизни нет.

"Враг цинично продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру. Будьте максимально осторожны", – призвал Григоров

Били захватчики и по другим населенным пунктам

Также российские оккупанты ранили 59-летнего мужчину в Свесской громаде, рассказали в Национальной полиции Украины.

Всего под вражеским огнем в течение суток находились 23 населенных пункта области.

Оккупанты атаковали Шосткинскую городскую, Николаевскую, Юнаковскую, Зноб-Новгородскую, Белопольскую, Великописаревскую, Березовскую громады.

"Повреждены частные дома, складское и хозяйственное помещение, школа, транспортные средства", – перечислили последствия российских атак на регион в НПУ.

11 апреля оккупанты ударили по Краматорску , в результате атаки врага пострадали десять человек.

В тот же день в Одессе в результате вражеской атаки погибли два человека, есть пострадавшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!