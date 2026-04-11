Оккупанты ударили по Краматорску: пострадали десять человек. Фото
Утром в субботу, 11 апреля, армия РФ нанесла авиаудар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки повреждены многоэтажки и автомобили.
Известно о по меньшей мере десяти пострадавших, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.
Последствия вражеского авиаудара по Краматорску
Российские оккупанты накануне Пасхи снова продемонстрировали свою "братскую любовь" жителям Краматорска Донецкой области, которую они якобы пришли "защищать". С самым большим христианским праздником горожан военные преступники "поздравили" авиаударом.
"Утром 11 апреля 2026 года войска РФ ударили по центру Краматорска "ФАБ-250 с модулем УМПК", – сообщили в прокуратуре области.
"В результате обстрела получили минно-взрывные, черепно-мозговую травмы и осколочные ранения четверо женщин 29, 31, 43, 47 лет и 38, 47, 56, 61, 64 и 89-летние мужчины. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь", – рассказали в прокуратуре.
На месте попаданий повреждены многоквартирные дома и автотранспорт. Окончательные последствия атаки на город еще устанавливаются.
"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту военного преступления (ст. 438 УК Украины)", – подчеркнули в Донецкой областной прокуратуре.
Как сообщал OBOZ.UA, 11 апреля оккупанты нанесли удары по Никополю на Днепропетровщине. В результате атаки сгорели грузовики, погиб водитель одного из них.
Также ночью оккупанты ударили дронами по Одессе. В городе прозвучало много взрывов, вспыхнули пожары. На 7 часов утра субботы известно о по меньшей мере двух погибших и двух раненых горожан. Повреждения получили транспортное, промышленное и энергетическое предприятия.
А в Сумах войска РФ ударили дроном по жилому дому. Известно о разрушениях и пострадавших.
