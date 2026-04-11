Россия ударила 'Шахедом' по жилому дому в Сумах: есть разрушения и пострадавшие. Фото и видео

Вечером в пятницу, 10 апреля, российские захватчики снова ударили дронами по Сумам. В Ковпаковском районе вражеский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом, по меньшей мере 14 человек пострадали.

Об этом сообщили и.о. сумского городского головы Артем Кобзарь и начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров. Оккупанты прицельно атаковали гражданскую инфраструктуру.

"Враг целенаправленно бьет по домам людей в жилых районах", – отметили в ОВА.

Повреждены автомобили, которые находились рядом с домом, выбито значительное количество окон.

14 жителей Сум пострадали в результате ударов вражеских БпЛА по жилым домам. Среди раненых – 14-летний парень, ему оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

Госпитализирована 87-летняя женщина. Большинство пострадавших – люди пожилого возраста.

Украинский военный Евгений Лир рассказал, что в Сумах россияне используют звукомаскирующую тактику: "Шахед" летает кругами на высоте, постепенно снижаясь, а непосредственно на удар заходит на инерции, с выключенным двигателем.

"Поэтому характерное мопедное рычание перед поражением исчезает. Не удивлюсь, если эту тактику будут использовать в дальнейшем по всей стране (учитывая, что Сумы для русаков это своеобразный полигон), поэтому имейте в виду", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупанты 8 апреля несколько раз атаковали с воздуха Сумскую область. В частности, захватчики вечером два раза ударили дронами по Стецковской общине, в результате чего была ранена женщина. А уже ночью оккупанты нанесли удар по областному центру.

