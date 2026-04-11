Россия атаковала 'Шахедами' Одессу: в городе прогремело много взрывов, вспыхнули пожары

В ночь на субботу, российские оккупанты устроили очередную массированную атаку на Одессу. Враг запустил в сторону города около 15 "Шахедов", прозвучала серия взрывов, загорелись жилые дома.

Об этом сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак. Есть попадание в частный дом в одном из районов.

Также в результате вражеской атаки вспыхнул еще один жилой дом и крыша общежития.

Предварительно, информация о пострадавших не поступала.

В Одесской ОВА информировали, что воздушную тревогу в Одесском районе объявляли дважды – в 00:20 и в 01:05. Мониторинговые каналы сообщали о 15 БпЛА, которые летели атаковать Одессу.

После взрывов в некоторых районах города начались перебои со светом, о чем писали в местных пабликах.

Как сообщал OBOZ.UA, в Одессе провели в последний путь трех женщин, погибших в результате российской атаки. Среди них — 30-летняя Дарья Сапун и ее маленькая дочь, а также 53-летняя Яна Крыжановская. Трагедия произошла в ночь на 6 апреля в результате удара РФ по городу.

