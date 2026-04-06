Их убила Россия: появилось фото женщины и ребенка, погибших в Одессе в результате российской атаки

В ночь на 6 апреля российские войска массированно атаковали Одессу. Зафиксировано прямое попадание в многоэтажку, погибли по меньшей мере три человека.

Среди них 30-летняя женщина и ее маленькая дочь, которой не исполнилось еще и трех лет. Фото погибших начали публиковать местные Telegram-каналы.

Что известно

В результате ночной вражеской атаки в Одессе погибли три человека: 53-летняя и 30-летняя женщины, а также маленькая девочка 2,6 лет, дочь младшей погибшей.

Одесские паблики показали фото убитых Россией мамы с ребенком.

"Фото женщины с ребенком, которые погибли в доме на улице Левитана", – отмечал один из каналов под фотографией.

В Одессе 6 апреля объявили Днем траура.

"Мы чтим память погибших, чьи жизни оборвала сегодняшняя вражеская атака. Мы потеряли трех человек, среди которых двухлетний ребенок. В знак скорби на зданиях приспущен Государственный Флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Всем предприятиям и организациям рекомендовано ограничить развлекательные мероприятия и использование музыки. Искренние соболезнования семьям и близким, которые потеряли своих родных. Светлая память", – сообщил начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Известно, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 15 человек. Среди них, по данным Одесской областной прокуратуры – трое детей – 7-месячный мальчик, 2-летняя девочка, 17-летний юноша, женщины в возрасте 21-64 года, в том числе беременная, и мужчины в возрасте 18-65 лет.

"Вооруженные силы РФ массированно атаковали ударными беспилотниками объекты энергетической и гражданской инфраструктуры Одессы. Повреждены помещения детсада, магазина, территория парка, 20-этажный ЖК, 3 этажа в 6-этажном жилом доме, 8 частных домовладений, административные здания и не менее 20 автомобилей... Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато расследование по фактам совершения военных преступлений, повлекших гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – отметили в прокуратуре региона.

Как рассказывал OBOZ.UA, ночью Россия массированно атаковала Одессу. Повреждены частные дома, десятки автомобилей, ряд административных и инфраструктурных зданий. Также в результате прямого попадания вражеского дрона частично разрушен подъезд многоэтажки, спасатели ищут под завалами людей.

По данным Воздушных сил, в течение ночи Россия ночью атаковала Украину 141 дроном. По состоянию на 8 часов утра обезвредить силам ПВО удалось 114 вражеских беспилотников.

