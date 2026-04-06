Россия ночью атаковала Украину 141 дроном: силы ПВО обезвредили 114 из них

В ночь на 6 апреля Россия устроила новую воздушную атаку на Украину: враг применил 141 средство воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 114 целей.

Зафиксированы попадания на ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Ход атаки

В ночь на 6 апреля (с 18:00 5 апреля) противник атаковал 141 ударным БпЛА типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов с направлений российский Брянска, Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска и с Гвардейского и Чауды во временно оккупированном Крыму.

Враг использовал для ударов около 80 "Шахедов".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 114 вражеских БПЛА различных типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 26 ударных БпЛА на 17 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 13 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" – добавили в Воздушных силах.

Последствия вражеского террора

Ночью российские войска массированно атаковали Одессу. В двух районах города повреждены жилые дома, детсад, магазин и десятки автомобилей.

В результате прямого попадания частично разрушен подъезд многоэтажки. По состоянию на 7 часов утра было известно о трех погибших, среди них ребенок. Пострадали по меньшей мере десять горожан, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Самому младшему пострадавшему – всего два года.

Продолжаются аварийно-спасательные работы. Под завалами пораженной врагом многоэтажки ищут людей.

На Днепропетровщине россияне более 30 раз атаковали три района области артиллерией и беспилотниками.

На Никопольщине, по словам начальника Днепропетровской ОГА Александра Ганжи, враг бил по Никополю, Червоногригорьевской, Мировской, Марганецкой и Покровской громадах. Повреждены коммунальное предприятие, магазин, частные дома, автомобиль.

В Синельниково изу родованы дома и аптека.

В Грушевской громаде Криворожского района повреждена инфраструктура.

Прошло без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне враг коварно бил по Харьковщине. Есть пострадавшие среди горожан, повреждены жилые дома.

Также 5 апреля оккупанты почти 50 раз атаковали Днепропетровскую область. В результате вражеских обстрелов погиб мужчина, ранена женщина.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!