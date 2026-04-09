В Одессе попрощались с 30-летней Дарьей, ее маленькой дочкой и еще одной женщиной, которые погибли в результате атаки РФ. Фото

В Одессе провели в последний путь трех женщин, погибших в результате российской атаки. Среди них — 30-летняя Дарья Сапун и ее маленькая дочь, а также 53-летняя Яна Крыжановская.

Трагедия произошла в ночь на 6 апреля в результате удара РФ по городу. Об этом сообщает "Думская".

Церемония прощания состоялась возле Свято-Троицкого храма Православной церкви Украины. Провести погибших в последний путь пришли родные, друзья и неравнодушные жители города.

Люди приносили цветы, свечи и детские игрушки. Гроб маленькой Анны буквально укрыли мягкими игрушками как символом разрушенного детства.

После церемонии мать и дочь похоронили вместе на Таировском кладбище. Яну Крыжановскую похоронили отдельно — в селе Староказачье.

Известно, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 15 человек. Среди них, по данным Одесской областной прокуратуры – трое детей – 7-месячный мальчик, 2-летняя девочка, 17-летний юноша, женщины в возрасте 21-64 года, в том числе беременная, и мужчины в возрасте 18-65 лет.

Как рассказывал OBOZ.UA, ночью Россия массированно атаковала Одессу. Повреждены частные дома, десятки автомобилей, ряд административных и инфраструктурных зданий. Также в результате прямого попадания вражеского дрона частично разрушен подъезд многоэтажки, спасатели ищут под завалами людей.

