Оккупанты ударили по Никополю: горели грузовики, погиб водитель. Фото

Российские захватчики продолжают терроризировать Никополь на Днепропетровщине. В субботу, 11 апреля, они атаковали город FPV-дронами.

В результате атаки сгорели два грузовика, водитель одного из них погиб. О последствиях вражеского удара рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Что известно об ударе по Никополю

О том, что россияне ударили по Никополю FPV-дронами, Ганжа сообщил в 10:11.

"Из-за атаки сгорели два грузовика. Водитель одного из автомобилей погиб на месте. Соболезнования родным", – написал чиновник.

По словам Ганжи, погибшему было 67 лет.

Враг не прекращает террор

Российские захватчики практически непрерывно атакуют Никополь и населенные пункты Никопольского района.

За последние сутки на Никополь, а также Покровскую и Марганецкую громады враг направил FPV-дроны, бил также из РСЗО.

По словам председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, кроме грузовиков на Никопольщине повреждены предприятие, многоэтажка и магазин. А накануне вечером враг нанес разрушения больнице и еще одной многоэтажке.

Как писал OBOZ.UA, этой ночью в Одессе в результате вражеской атаки погибло два человека, есть пострадавшие. Враг прицельно бил по частным и многоквартирным жилым домам. Пострадали также энергетическое и транспортное предприятия.

