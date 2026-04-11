Оккупанты ударили по Никополю: горели грузовики, погиб водитель. Фото
Российские захватчики продолжают терроризировать Никополь на Днепропетровщине. В субботу, 11 апреля, они атаковали город FPV-дронами.
В результате атаки сгорели два грузовика, водитель одного из них погиб. О последствиях вражеского удара рассказал начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Что известно об ударе по Никополю
О том, что россияне ударили по Никополю FPV-дронами, Ганжа сообщил в 10:11.
"Из-за атаки сгорели два грузовика. Водитель одного из автомобилей погиб на месте. Соболезнования родным", – написал чиновник.
По словам Ганжи, погибшему было 67 лет.
Враг не прекращает террор
Российские захватчики практически непрерывно атакуют Никополь и населенные пункты Никопольского района.
За последние сутки на Никополь, а также Покровскую и Марганецкую громады враг направил FPV-дроны, бил также из РСЗО.
По словам председателя Днепропетровского областного совета Николая Лукашука, кроме грузовиков на Никопольщине повреждены предприятие, многоэтажка и магазин. А накануне вечером враг нанес разрушения больнице и еще одной многоэтажке.
Как писал OBOZ.UA, этой ночью в Одессе в результате вражеской атаки погибло два человека, есть пострадавшие. Враг прицельно бил по частным и многоквартирным жилым домам. Пострадали также энергетическое и транспортное предприятия.
