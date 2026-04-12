Российские оккупанты расстреляли украинских пленных на Харьковщине – DeepState

На Харьковщине российские захватчики совершили очередное тяжкое военное преступление. Они расстреляли безоружных украинских военнослужащих из одной из механизированных бригад ВСУ.

Произошло это вблизи Ветеринарного, враг зашел на позиции через участок в зоне ответственности другого подразделения Сил обороны – и захватил в плен четверых защитников. Казнь зафиксировала камера дрона, видео опубликовано в Telegram-канале DeepState.

Что известно

Поздно вечером 11 апреля в DeepState рассказали об очередном расстреле россиянами военнопленных украинцев.

"В очередной раз враг нарушил обычаи и правила ведения войны — расстреляно 4 украинских военнопленных вблизи Ветеринарного на Харьковщине", – говорится в сообщении.

Проект DeepState получил видео, зафиксировавшее преступление оккупантов.

"К*цапы зашли на позиции через соседей. К сожалению, после взятия в плен четырех военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ были расстреляны", – заявили в DeepState.

Двое россиян казнили защитников, которые лежали лицом вниз на земле, не имели оружия и не оказывали никакого сопротивления.

Как писал OBOZ.UA, в марте этого года стало известно, что на Сумщине будут судить российского морпеха. Оккупант расстрелял пленного пограничника и сам попал в плен, и теперь ответит за содеянное.

А до того другой пленный оккупант получил пожизненное заключение за расстрел украинских военнопленных на Курщине.

Также СБУ обнародовала допрос оккупанта, который вместе с сослуживцем расстрелял 9 украинских военнопленных.

