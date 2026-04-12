Несут смерть даже в Пасху: омбудсмен обратился к ООН и МККК из-за зверств войск РФ

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец призвал привлечь россиян к ответственности за расстрел украинских военных 11 апреля. Он обратился к международным организациям, направив письма в Организацию Объединенных Наций и Международный комитет Красного Креста.

Соответствующее обращение обнародовали в Telegram-канале омбудсмена. Он напомнил, что оккупанты нарушили объявленное "прекращение огня", убили украинскую эвакуационную группу в Запорожской области и расстреляли четырех безоружных пленных в Харьковской области.

"Это – грубое и циничное нарушение норм международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций. Я немедленно направляю письма в МККК и ООН по этим преступлениям: мир должен знать, что Россия системно нарушает все возможные правила войны и превратила террор в свою тактику", – подчеркнул Лубинец.

По словам омбудсмена, по состоянию на 12 апреля,зафиксировано почти 227 тысяч российских преступлений. Речь идет об убийствах, смерти и пытках.

"В день Пасхи, когда мир говорит о милосердии и человечности, Россия в очередной раз демонстрирует полное пренебрежение к этим ценностям. Там, где должно было быть перемирие – выстрелы. Там, где должна была быть жизнь – смерть. За это должна быть ответственность", – отметил Лубинец.

Расстрел украинских пленных 11 апреля

11 апреля, вблизи Ветеринарного, на Харьковщине российские военные преступники расстреляли четырех украинских военнопленных. Бойцы одной из механизированных бригад ВСУ попали в плен после вражеского штурма. Двое оккупантов убили воинов несмотря на то, что воины были безоружными и не оказывали сопротивления.

"К*цапы зашли на позиции через соседей. К сожалению, после взятия в плен четырех военнослужащих одной из механизированных бригад ВСУ были расстреляны", – заявили в DeepState.

Видео очередного российского преступления зафиксировал дрон, впоследствии факт казни подтвердили в ВСУ. По состоянию на момент публикации, правоохранители собирают доказательства для открытия уголовного производства.

"По имеющейся информации, враг совершил штурм украинских позиций, в результате чего четверо бойцов одной из механизированных бригад попали в плен. Вместо соблюдения норм международного гуманитарного права, российские террористы расстреляли безоружных воинов на месте. Эти действия являются грубым нарушением Женевской конвенции об обращении с военнопленными, норм международного уголовного права, любых морально-этических принципов ведения войны", – отметили в 14 армейском корпусе ВСУ.

Напомним, в период с 16:00 11 апреля до 7:00 12 апреля на фронте было зафиксировано 2299 случаев нарушения режима прекращения огня. Враг применял сотни дронов-камикадзе и проводил штурмовые действия.

В России заявили, что боевые действия против Украины будут продолжаться и после завершения так называемого "пасхального перемирия". В Кремле утверждают, что прекращение войны возможно только при условии принятия Украиной определенных решений.

