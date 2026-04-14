Оккупанты атаковали Украину ракетами и БПЛА: силы ПВО сбили 115 целей

Российская оккупационная армия в ночь на 14 апреля снова терроризировала Украину дроновыми атаками. Захватчики в очередной раз запустили десятки дронов-камикадзе типа Shahed и крылатые ракеты.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 114 БПЛА и одну ракету. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Результат работы ПВО

В целом противник атаковал Украину 129 ударными дронами типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов направлений: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, ВОТ Донецк, Чауда – ВОТ АР Крым, более 90 из них – "Шахеды".

Кроме того, российские войска атаковали четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из Донецкой области.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено управляемую авиационную ракету и 114 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 8 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях. Информация о трех вражеских ракетах уточняется.

Последствия в регионах

В Днепропетровской области вследствие вражеских ударов один человек получил ранения. Более 10 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.

На Никопольщине оккупанты били по самому Никополю, Покровской, Мировской и Красногригорьевской громадах. Горели частные и садовые дома.

В Николаевской громаде Синельниковского района повреждена инфраструктура. Также россияне атаковали Кривой Рог. В городе возник пожар, повреждена инфраструктура.

В Одесской области враг массированно атаковал беспилотниками гражданскую и портовую инфраструктуру на юге региона. На территории Измаильского порта повреждено гражданское судно под флагом Панамы, причал и баржа. Также повреждено портовое оборудование.

В результате атаки разрушено здание СТО с последующим возгоранием. Уничтожены 2 пассажирских автобуса, 7 легковых автомобилей. Под удар попали 6 частных домов. Также поврежден автомобиль скорой помощи.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. На местах работают экстренные и коммунальные службы, идет ликвидация последствий.

Напомним, войска РФ обстреляли Харьковскую область, ранив людей, и атаковали медицинский автомобиль на Сумщине, вследствие чего пострадали трое медиков.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Россия продолжает использовать высокоточные боеприпасы в войне против Украины, опираясь на доступ к технологиям и компонентам. Среди них есть управляемые российские боеприпасы "Краснополь-м2", которые изготавливаются на 17 предприятиях, 5 из которых до сих пор не находятся под санкциями.

