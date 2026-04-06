Пять предприятий до сих пор не находятся под санкциями: в ГУР раскрыли данные о производстве боеприпасов 'Краснополь-М2' в России

Россия продолжает использовать высокоточные боеприпасы в войне против Украины, опираясь на доступ к технологиям и компонентам. Среди них есть управляемые российские боеприпасы "Краснополь-м2", которые изготавливаются на 17 предприятиях, 5 из которых до сих пор не находятся под санкциями.

Видео дня

Главное управление разведки Украины на портале War&Sanctions обнародовало подробную информацию об этих боеприпасах. Также названы предприятия, вовлеченные в их производство.

В разделе "Компоненты в оружии" портала War&Sanctions обнародованы интерактивная 3D-модель, компоненты и информация о предприятиях, привлеченных к производству управляемых артиллерийских боеприпасов "краснополь-М2". К их изготовлению привлечены 17 предприятий, среди которых, например, АО "Московский завод "Сапфир", АО "Серпуховский завод "Металлист", АО "Гирооптика" и другие.

Пять из них до сих пор не находятся под санкциями ни одной из стран-партнеров — несмотря на участие в изготовлении ключевых компонентов, в частности элементов системы наведения, электродвигателей рулевых приводов и взрывателей боевой части.

Что представляют собой боеприпасы "Краснополь-М2".

"Краснополь-М2" — это 152-мм управляемый осколочно-фугасный боеприпас, который применяется из самоходных артиллерийских установок "мста-с", "акация", а также буксируемых "мста-Б" и д-20. Наведение осуществляется по лазерной подсветке цели — с наземных комплексов или с помощью БпЛА, в частности "орлан-30" и "гранат-4".

Выстрел "краснополь-М2" содержит управляемый осколочно-фугасный снаряд 3оф95, метательный заряд и специальную упаковку. В зависимости от модификации системы и заряда дальность поражения составляет более 20 километров.

Где производят "Краснополь-М2"

Разработчиком и основным производителем боеприпаса является "Конструкторское бюро приборостроения им. академика Шипунова", входящее в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". В начале апреля структура публично сообщила об очередных поставках этих снарядов для применения в войне против Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!