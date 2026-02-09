УкраїнськаУКР
русскийРУС

Россия презентовала новый боеприпас для FPV-дронов под названием "Капля": что известно и какая опасность

Катя Поплюйко
War
2 минуты
2,1 т.
Россия презентовала новый боеприпас для FPV-дронов под названием 'Капля': что известно и какая опасность

Страна-агрессор Россия представила новый серийный боеприпас для FPV-дронов под названием "Капля". Он предназначен для поражения бронетехники с защитными каркасами и противодронными тентами на крыше.

Презентовал новинку военный корреспондент российского "Первого канала" Дмитрий Кулько. Об этом сообщает Defence-blog.

РФ переходит к стандартизированным боеприпасам для FPV-дронов

Как утверждают россияне, боеприпас имеет взрывную боевую часть, которая после подрыва формирует компактный металлический элемент, способный пробивать дополнительную защиту и поражать бронированные элементы машины. Такую конструкцию подают как реакцию на массовое применение металлических решеток и защитных тентов на технике.

Кроме противоброневого действия, детонация "Капли" создает осколки, рассчитанные на поражение личного состава вблизи цели. Боеприпас продемонстрировали в составе ударных FPV-дронов, предназначенных для точных атак на коротких дистанциях.

Россия презентовала новый боеприпас для FPV-дронов под названием "Капля": что известно и какая опасность

Какая опасность от таких боеприпасов

В свою очередь украинский оборонный аналитик Андрей Тарасенко подчеркнул, что серийная боеголовка типа EFP с ориентировочным диаметром около 150 мм способна пробивать более 100 мм брони и создавать мощный заброневой эффект. По его словам, такие боеголовки не активируют взрывную динамическую защиту, что позволяет эффективно ее обходить.

Россия презентовала новый боеприпас для FPV-дронов под названием "Капля": что известно и какая опасность

"Российские СМИ характеризовали недавно представленные полезные нагрузки как часть централизованных усилий по снабжению, что свидетельствует о переходе к стандартизированному вооружению FPV-дронов в нескольких подразделениях. Боеприпасы были показаны вместе с готовыми сборками дронов, что свидетельствует об интеграции в обычную военную логистику, а не о децентрализованном производстве в цехах", – отмечается в материале.

Напомним, в последние годы Россия увеличила производство баллистических ракет Искандер-М благодаря импорту комплектующих из Китая. Пекин значительно нарастил экспорт в РФ так называемых высокоприоритетных товаров двойного назначения. Речь идет об около 50 позициях, среди которых компьютерные чипы, станки, радары и сенсоры, необходимые России для поддержки военных действий.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что после очередного масштабного российского обстрела Украина усилила санкционное давление на оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора. По его словам, ограничения направлены на компании, без которых производство дронов и ракет было бы невозможным. Также, санкции коснулись компаний, связанных с обеспечением работы российского крипторынка и майнинга.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!