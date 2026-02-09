Россия презентовала новый боеприпас для FPV-дронов под названием 'Капля': что известно и какая опасность

Страна-агрессор Россия представила новый серийный боеприпас для FPV-дронов под названием "Капля". Он предназначен для поражения бронетехники с защитными каркасами и противодронными тентами на крыше.

Презентовал новинку военный корреспондент российского "Первого канала" Дмитрий Кулько. Об этом сообщает Defence-blog.

РФ переходит к стандартизированным боеприпасам для FPV-дронов

Как утверждают россияне, боеприпас имеет взрывную боевую часть, которая после подрыва формирует компактный металлический элемент, способный пробивать дополнительную защиту и поражать бронированные элементы машины. Такую конструкцию подают как реакцию на массовое применение металлических решеток и защитных тентов на технике.

Кроме противоброневого действия, детонация "Капли" создает осколки, рассчитанные на поражение личного состава вблизи цели. Боеприпас продемонстрировали в составе ударных FPV-дронов, предназначенных для точных атак на коротких дистанциях.

Какая опасность от таких боеприпасов

В свою очередь украинский оборонный аналитик Андрей Тарасенко подчеркнул, что серийная боеголовка типа EFP с ориентировочным диаметром около 150 мм способна пробивать более 100 мм брони и создавать мощный заброневой эффект. По его словам, такие боеголовки не активируют взрывную динамическую защиту, что позволяет эффективно ее обходить.

"Российские СМИ характеризовали недавно представленные полезные нагрузки как часть централизованных усилий по снабжению, что свидетельствует о переходе к стандартизированному вооружению FPV-дронов в нескольких подразделениях. Боеприпасы были показаны вместе с готовыми сборками дронов, что свидетельствует об интеграции в обычную военную логистику, а не о децентрализованном производстве в цехах", – отмечается в материале.

Напомним, в последние годы Россия увеличила производство баллистических ракет Искандер-М благодаря импорту комплектующих из Китая. Пекин значительно нарастил экспорт в РФ так называемых высокоприоритетных товаров двойного назначения. Речь идет об около 50 позициях, среди которых компьютерные чипы, станки, радары и сенсоры, необходимые России для поддержки военных действий.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что после очередного масштабного российского обстрела Украина усилила санкционное давление на оборонно-промышленный комплекс страны-агрессора. По его словам, ограничения направлены на компании, без которых производство дронов и ракет было бы невозможным. Также, санкции коснулись компаний, связанных с обеспечением работы российского крипторынка и майнинга.

