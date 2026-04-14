Оккупанты атаковали больницу в Херсоне: пострадали четверо медиков. Фото

Террористическая армия России продолжает целенаправленно атаковать в объекты социальной инфраструктуры. Утром 14 апреля путинские войска ударили по больнице в Центральном районе Херсона.

Видео дня

Вследствие обстрела медицинского учреждения пострадали четверо работников больницы. Об этом в Telegram сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Последствия атаки

По информации ОВА, для удара по медучреждению в Центральном районе Херсона российские оккупанты применили беспилотник типа "Молния". Из-за атаки пострадали четверо работников больницы: 67-летний мужчина и женщины в возрасте 42, 51 и 39 лет.

По предварительным данным, медики получили взрывные травмы. Пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

В городской военной администрации уточнили, что в результате обстрела пробита крыша здания. На месте теракта продолжается обследование территории, работают все профильные службы.

Круглосуточный террор Херсонщины

В областной администрации отметили, что всего в течение суток 13 апреля вражеским террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились десятки населенных пунктов.

Россияне били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в том числе повредили 4 многоэтажки и 14 частных домов. Также оккупанты изуродовали сотовые станции, административное здание, частные автомобили и карету скорой помощи. В течение суток враг убил на Херсонщине двух человек, еще 14 получили ранения.

Напомним, 14 апреля российская террористическая армия нанесла массированный удар по югу Одесской области. Целью врага стали объекты гражданской и портовой инфраструктуры. Вследствие обстрела повреждено гражданское судно под флагом Панамы.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что войска РФ обстреляли Харьковскую область, ранив людей, и атаковали медицинский автомобиль на Сумщине, вследствие чего пострадали трое медиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!